Чем усилить обезбаливающий эффект трамадола?


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Юлия1983

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Чем усилить обезбаливающий эффект трамадола?

Юлия1983 › 31.07.2017, 13:01 #1

У моей мамы рак 4 ст. Обезболиваем трамадолом по 100 мг через каждые 4 часа. Вчера она начала просить обезболить еще раньше- не хватает ей уже этих 4 часа. Я нарушила инструкцию и укалола ей 2 ампулы сразу (200 мг) - боль сказала от этой дозировки ушла. Через 4 часа она опять просит опять 2 амп., а это уже передоз ( но я конечно уколола, не дала ей терпеть боль). В сутки можно колоть только 600 мг трамала ( 6 ампул), 4 мы ей уже укололи получается - это получается 8 часов без боли. Остается только 2 ампулы- ей этого не хватит.
Вопрос вот в чем, пока добирается наша доблестная медицина до нас, вызвали, уже с пт никого нет- они не торопятся. Как можно усилить действие трамадола? Каким лекарством? Желательно которое можно смешать в одном шприце с трамадолом, т.к. уже места нет колоть. Таблетки не пьем, не подходят, постоянная рвота из- за непроходимости кишечника.
Я понимаю, что уже нужно переходить на более сильные обезбаливающие. Но для этого нужно дождаться онколога, который нас переведет на более сильное, а потом еще несколько дней будет оформление, это не так быстро. А нам это время нужно как то продержаться на трамадоле.

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Юрий Николаевич

Ветеран форума

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Юрий Николаевич › 01.08.2017, 01:33 #2

Не знаю, судя по опыту. каждому помогает своя композиция. Я папе на 4 стадии между уколами Трамадола (9-21)даю 2 таблетки Солпадеина Форте (3-15) - и он держится до следующего укола. На ночь колю Трамадол с Димедролом - и папа засыпает спокойно....Когда сСолпадеин сдуется, начну компоновать с Дексалгином, Кетаролом, Наклофеном, Ксифокамом, Налгезином -, которые неплохо себя проявили во время обезболивания отца до перехода на Трамадол....Пробуйте, экспериментируйте

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Юрий Николаевич

Ветеран форума

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Юрий Николаевич › 11.08.2017, 00:33 #3

А иногда создаётся впечатление, что Трамадол и сам способен справляться с папиной болью. особенно, если колоть по схеме и когда погодные условия способствуют ( есть мысли о такой зависимости). Потому как если колоть Трамадол 9-21, то папе сейчас иногда не надо ни дополнительных таблеток Трамадола, ни более слабого Солпадеина или Нурофена...

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Юрий Николаевич

Ветеран форума

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Юрий Николаевич › 25.10.2017, 11:35 #4

времена, когда Трамадол помогал самостоятельно - прошли, поэтому сейчас схема такова:
- уколы Трамадола 2.0 - 9-21;
- капсулы Трамадола 2Х0.05 0 - 15-3 (по симптомам пока);

- уколы или таблетки Наклофена (диклофенака) 75 мг - 11-23;

- таблетки Пенталгина 2Х5мг - 17-5 часа ( по симптомам, если начинает болеть, пока - редко)

Но это уже действительно паллиативная схема так как о переносимости такого колличества обезболивающих печенью, почками, поджелудкой речь не ведётся, основная задача - снять постоянный болевой синдром. Пока удаётся такой паллиативной схемой...Лекраства комбинирую, так как каждое из них рекомендовано принимать не дольше недели-полторы. Наклофен перешёл с Кетарола, который колол папе 3 недели, больше - не решался...

Добавлено через 12 минут

И вопрос остаётся. что легче для онкобольного с хроническими болями -колоть Трамадол с кучей анальгетиков или более тяжёлый наркотик, но без ничего? Вопрос, конечно...

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Юрий Николаевич

Ветеран форума

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Юрий Николаевич › 11.11.2017, 16:00 #5

Ожидаемо пришлось уйти и с Кетарола, и с Диклофенака и с Пенталгина, так как эти обезболивающие нельзя колоть долго, начала шалить поджелудочная...

Сейчас паллиативный терапевт прописал Трамадол 2.0 4 раза в сутки по часам и Нейралгин 300 3 раза в день, в промежутках...3 дня у папы болело всё, очевидно, синдром отмены, что ли, но сейчас эта схема нормально обезболивает...пока.

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Luxcb

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Luxcb › 12.11.2017, 03:13 #6

У меня мама с раком молочной железы на 4 стадии. Боли сильные в спине от метастазов в позвоночнике. Кортикоиды слабо помогали, давали отеки и отдышку. После лучевой терапии боли прошли, но свалились в нейропению. Сейчас боли появились снова (вот только сегодня купировали прорыв боли в госпитале). Назначили Трамадол+Парацетамол 325мг каждые 8 часов. Купила Залдиар и в перерывах даю Набупрофен также каждые 8 часов и Фортекортин утром и в обед по 2 мг. Полностью боль не снимает, но потихоньку отступает. Вот теперь думаю как уменьшить количество обезболивающего?

Добавлено через 2 минуты

Забыла написать почему с парацетамолом: потому что продлевает эффект от трамадола

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Юрий Николаевич

Ветеран форума

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Юрий Николаевич › 12.11.2017, 18:20 #7

Сообщение от %1$s писала:

У меня мама с раком молочной железы на 4 стадии. Боли сильные в спине от метастазов в позвоночнике. Кортикоиды слабо помогали, давали отеки и отдышку. После лучевой терапии боли прошли, но свалились в нейропению. Сейчас боли появились снова (вот только сегодня купировали прорыв боли в госпитале). Назначили Трамадол+Парацетамол 325мг каждые 8 часов. Купила Залдиар и в перерывах даю Набупрофен также каждые 8 часов и Фортекортин утром и в обед по 2 мг. Полностью боль не снимает, но потихоньку отступает. Вот теперь думаю как уменьшить количество обезболивающего?

Добавлено через 2 минуты

Забыла написать почему с парацетамолом: потому что продлевает эффект от трамадола
Сейчас киевские палиативщик вывел на схему "по времени":
- уколы Трамадол 2.0 - 8-14-20-2
- капсулы Нейралгин 300 - 11-17-23

-Дексаметазон 4мг - 1 раз утром по ситуации

Накопление состоялось через 3 дня, но вроде не до конца обезболивает..

А вообще паллиативщики посоветовали уже переходить на уколы Омнапона 9-21 и столько же Нейралгина 300, но я пока колебаюсь. общественность тут советовала подольше оставаться на Трамадоле, что то покрепче может отправить папину психику в нокаут...

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Инна83

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как подобрать правильное обезболивание

Инна83 › 01.02.2018, 12:47 #8

Здравствуйте, Марк Азриэльевич!
У моей мамы С 34 Перефирический рак нижней доли правого легкого lV
ст T2dN2M1,мтс в кости,лимфоузлы,надпочечник,головной мозг,печень. Диагноз был поставлен в октябре 2014 года. Отрицательная динамика началась примерно с января 2017 года. По данным последнего кт легких в ноябре 2017 в плевральной полости обнаружено большое количество жидкости.(с сентября по ноябрь откачивали 3 раза по 1,5-2 литра,после чего сделали курс химиотерапии препаратом Алимта,количество жидкости уменьшилось).На данный момент мучает отдышка и боли. Днем болит,но более менее терпимо,днем практически не обезболиваем.К вечеру начинаются боли.
Пробовали:
1. Диклофенак (уменьшает боль на несколько часов,но не всегда )
2. Кеторол (2 ампулы уменьшает боль,но полностью не снимает)
3. Димедрол анальгин папаверин на ночь (после них спит часа 4,но говорит,что болит )
4. Ибуброфен по 2 табл пьет иногда.(немного притупляет боль )
5. Ксефокам утром и вечером по одной таблетке пробовали,не помогает.
6. Трамал в таблетках на ночь 2 таблетки,нам показалось,что помог,но мама говорит не особо.С него спутанная речь и очень вялая.
7.Уколы трамадол 1 ампула на ночь,говорит,что тоже не помогает,но она спит с него.В течение дня после ночного укола речь очень спутанная,нервозное состояние.
Были у врача,врач назначила
1. прегабалин (лирика ) по 75 мг 2 раза в сутки,потом увеличить до 300 мг в сутки.
2. просидол 20 мг до 3-4 раз в день.
3. позже переводить на таргин 10/5 мг или морфин таблетки от 10 до 30 мг в сутки постепенно либо морфин 1% уколы,начать с 0,5 мг на ночь.
Из того,что сейчас принимает мама:
1. дексаметазон 8мг/сутки
2. омез по одной табл в день
3. фолиевая кислота
4. фраксипарин 0,3 мг через день ( назначила кардиолог )
5. капельницу золендроновую кислоту делали на прошлой недели.

Лирику вчера дали одну таблетку 75 мг на ночь,мама спала,но сказала,что болело. Просидол чтобы получить нужно встать в очередь,сказали это будет не раньше марта.Сами понимаете столько времени у нас нет.Вместо него предложили промедол.(сказали,что это аналог).
Хотела бы уточнить:
1.Какие уколы можно делать вместе с лирикой?и можно ли делать димедрол?
2.Чем мы можем заменить просидол?
3. Может быть вы посоветуете еще какие-то обезболивания?
4. Не хочется пока начинать с морфина.И вообще можно ли в дальнейшем колоть его,если у мамы рак легких и сильная отдышка?
5. Тут на форуме пишут про Преднизолон.Стоит ли его попробовать чтобы облегчить состояние?
Заранее спасибо за ответ.Очень надеюсь на вашу помощь!

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Юрий Николаевич

Ветеран форума

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Юрий Николаевич › 01.02.2018, 22:56 #9

Сообщение от %1$s писала:

Здравствуйте, Марк Азриэльевич!
У моей мамы С 34 Перефирический рак нижней доли правого легкого lV
ст T2dN2M1,мтс в кости,лимфоузлы,надпочечник,головной мозг,печень. Диагноз был поставлен в октябре 2014 года. Отрицательная динамика началась примерно с января 2017 года. По данным последнего кт легких в ноябре 2017 в плевральной полости обнаружено большое количество жидкости.(с сентября по ноябрь откачивали 3 раза по 1,5-2 литра,после чего сделали курс химиотерапии препаратом Алимта,количество жидкости уменьшилось).На данный момент мучает отдышка и боли. Днем болит,но более менее терпимо,днем практически не обезболиваем.К вечеру начинаются боли.
Пробовали:
1. Диклофенак (уменьшает боль на несколько часов,но не всегда )
2. Кеторол (2 ампулы уменьшает боль,но полностью не снимает)
3. Димедрол анальгин папаверин на ночь (после них спит часа 4,но говорит,что болит )
4. Ибуброфен по 2 табл пьет иногда.(немного притупляет боль )
5. Ксефокам утром и вечером по одной таблетке пробовали,не помогает.
6. Трамал в таблетках на ночь 2 таблетки,нам показалось,что помог,но мама говорит не особо.С него спутанная речь и очень вялая.
7.Уколы трамадол 1 ампула на ночь,говорит,что тоже не помогает,но она спит с него.В течение дня после ночного укола речь очень спутанная,нервозное состояние.
Были у врача,врач назначила
1. прегабалин (лирика ) по 75 мг 2 раза в сутки,потом увеличить до 300 мг в сутки.
2. просидол 20 мг до 3-4 раз в день.
3. позже переводить на таргин 10/5 мг или морфин таблетки от 10 до 30 мг в сутки постепенно либо морфин 1% уколы,начать с 0,5 мг на ночь.
Из того,что сейчас принимает мама:
1. дексаметазон 8мг/сутки
2. омез по одной табл в день
3. фолиевая кислота
4. фраксипарин 0,3 мг через день ( назначила кардиолог )
5. капельницу золендроновую кислоту делали на прошлой недели.

Лирику вчера дали одну таблетку 75 мг на ночь,мама спала,но сказала,что болело. Просидол чтобы получить нужно встать в очередь,сказали это будет не раньше марта.Сами понимаете столько времени у нас нет.Вместо него предложили промедол.(сказали,что это аналог).
Хотела бы уточнить:
1.Какие уколы можно делать вместе с лирикой?и можно ли делать димедрол?
2.Чем мы можем заменить просидол?
3. Может быть вы посоветуете еще какие-то обезболивания?
4. Не хочется пока начинать с морфина.И вообще можно ли в дальнейшем колоть его,если у мамы рак легких и сильная отдышка?
5. Тут на форуме пишут про Преднизолон.Стоит ли его попробовать чтобы облегчить состояние?
Заранее спасибо за ответ.Очень надеюсь на вашу помощь!
Марк Азриелевич тут уже давно не появляется, он бывает на Онкосети, да и то по праздникам, мне лично такие консультации не подходят!

В теме выше моя схема уколов папе, обезболиваю его уже 12 месяцев скоро, в основном удачно, ничего почти не болит, хотя у папы 4 стадия с метастазами в костях везде. Вы столько много пробовали, но главный секрет - это принимать по схеме, не когда заболит или когда попросит, а по часам, сначала реже, потом чаще, после - переходить на более сильное. От лёгких к сильным препаратам, от таблеток к уколам., уколы эффективнее...

Одышку и метастатический кашель папе убрал первый же сеанс химиотерапии и уже год не возвращался...зато именно после химии проявились сильнейшие боли, которые снимаем обезболивающими по схеме, сейчас уже на Морфине...

К тому же всегда можно обратиться в хосписное отделение по месту жительства, где врач поможет Вам подобрать терапию, соответственно диагнозу и стадии рака

Добавлено через 6 минут

Дексаметазон врачи не советуют более 5 дней, Кеторол, Кетанов, Наклофен можно дольше, смотрите инструкцию, но тоже в конце-концов они убивают поджелудку онкобольного. И комбинируйте, например, долгое время папе помогал Анальгин с Димедролом в одном шприце 9-21 час и Наклофен 11-23 часа, потом те же препараты, но в сочетании с Трамадолом, сначала 9-21, потом 9-15-21, потом - 9-15-21-3 от таблеток, к уколам постепенно

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