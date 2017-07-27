Чем усилить обезбаливающий эффект трамадола?
Юлия1983 › 31.07.2017, 13:01 #1
У моей мамы рак 4 ст. Обезболиваем трамадолом по 100 мг через каждые 4 часа. Вчера она начала просить обезболить еще раньше- не хватает ей уже этих 4 часа. Я нарушила инструкцию и укалола ей 2 ампулы сразу (200 мг) - боль сказала от этой дозировки ушла. Через 4 часа она опять просит опять 2 амп., а это уже передоз ( но я конечно уколола, не дала ей терпеть боль). В сутки можно колоть только 600 мг трамала ( 6 ампул), 4 мы ей уже укололи получается - это получается 8 часов без боли. Остается только 2 ампулы- ей этого не хватит.
Вопрос вот в чем, пока добирается наша доблестная медицина до нас, вызвали, уже с пт никого нет- они не торопятся. Как можно усилить действие трамадола? Каким лекарством? Желательно которое можно смешать в одном шприце с трамадолом, т.к. уже места нет колоть. Таблетки не пьем, не подходят, постоянная рвота из- за непроходимости кишечника.
Я понимаю, что уже нужно переходить на более сильные обезбаливающие. Но для этого нужно дождаться онколога, который нас переведет на более сильное, а потом еще несколько дней будет оформление, это не так быстро. А нам это время нужно как то продержаться на трамадоле.
Юрий Николаевич › 01.08.2017, 01:33 #2
Не знаю, судя по опыту. каждому помогает своя композиция. Я папе на 4 стадии между уколами Трамадола (9-21)даю 2 таблетки Солпадеина Форте (3-15) - и он держится до следующего укола. На ночь колю Трамадол с Димедролом - и папа засыпает спокойно....Когда сСолпадеин сдуется, начну компоновать с Дексалгином, Кетаролом, Наклофеном, Ксифокамом, Налгезином -, которые неплохо себя проявили во время обезболивания отца до перехода на Трамадол....Пробуйте, экспериментируйте
Юрий Николаевич › 11.08.2017, 00:33 #3
А иногда создаётся впечатление, что Трамадол и сам способен справляться с папиной болью. особенно, если колоть по схеме и когда погодные условия способствуют ( есть мысли о такой зависимости). Потому как если колоть Трамадол 9-21, то папе сейчас иногда не надо ни дополнительных таблеток Трамадола, ни более слабого Солпадеина или Нурофена...
Юрий Николаевич › 25.10.2017, 11:35 #4
времена, когда Трамадол помогал самостоятельно - прошли, поэтому сейчас схема такова:
- уколы Трамадола 2.0 - 9-21;
- капсулы Трамадола 2Х0.05 0 - 15-3 (по симптомам пока);
- уколы или таблетки Наклофена (диклофенака) 75 мг - 11-23;
- таблетки Пенталгина 2Х5мг - 17-5 часа ( по симптомам, если начинает болеть, пока - редко)
Но это уже действительно паллиативная схема так как о переносимости такого колличества обезболивающих печенью, почками, поджелудкой речь не ведётся, основная задача - снять постоянный болевой синдром. Пока удаётся такой паллиативной схемой...Лекраства комбинирую, так как каждое из них рекомендовано принимать не дольше недели-полторы. Наклофен перешёл с Кетарола, который колол папе 3 недели, больше - не решался...
Добавлено через 12 минут
И вопрос остаётся. что легче для онкобольного с хроническими болями -колоть Трамадол с кучей анальгетиков или более тяжёлый наркотик, но без ничего? Вопрос, конечно...
Юрий Николаевич › 11.11.2017, 16:00 #5
Ожидаемо пришлось уйти и с Кетарола, и с Диклофенака и с Пенталгина, так как эти обезболивающие нельзя колоть долго, начала шалить поджелудочная...
Сейчас паллиативный терапевт прописал Трамадол 2.0 4 раза в сутки по часам и Нейралгин 300 3 раза в день, в промежутках...3 дня у папы болело всё, очевидно, синдром отмены, что ли, но сейчас эта схема нормально обезболивает...пока.
У меня мама с раком молочной железы на 4 стадии. Боли сильные в спине от метастазов в позвоночнике. Кортикоиды слабо помогали, давали отеки и отдышку. После лучевой терапии боли прошли, но свалились в нейропению. Сейчас боли появились снова (вот только сегодня купировали прорыв боли в госпитале). Назначили Трамадол+Парацетамол 325мг каждые 8 часов. Купила Залдиар и в перерывах даю Набупрофен также каждые 8 часов и Фортекортин утром и в обед по 2 мг. Полностью боль не снимает, но потихоньку отступает. Вот теперь думаю как уменьшить количество обезболивающего?
Добавлено через 2 минуты
Забыла написать почему с парацетамолом: потому что продлевает эффект от трамадола
Юрий Николаевич › 12.11.2017, 18:20 #7
как подобрать правильное обезболивание
Здравствуйте, Марк Азриэльевич!
У моей мамы С 34 Перефирический рак нижней доли правого легкого lV
ст T2dN2M1,мтс в кости,лимфоузлы,надпочечник,головной мозг,печень. Диагноз был поставлен в октябре 2014 года. Отрицательная динамика началась примерно с января 2017 года. По данным последнего кт легких в ноябре 2017 в плевральной полости обнаружено большое количество жидкости.(с сентября по ноябрь откачивали 3 раза по 1,5-2 литра,после чего сделали курс химиотерапии препаратом Алимта,количество жидкости уменьшилось).На данный момент мучает отдышка и боли. Днем болит,но более менее терпимо,днем практически не обезболиваем.К вечеру начинаются боли.
Пробовали:
1. Диклофенак (уменьшает боль на несколько часов,но не всегда )
2. Кеторол (2 ампулы уменьшает боль,но полностью не снимает)
3. Димедрол анальгин папаверин на ночь (после них спит часа 4,но говорит,что болит )
4. Ибуброфен по 2 табл пьет иногда.(немного притупляет боль )
5. Ксефокам утром и вечером по одной таблетке пробовали,не помогает.
6. Трамал в таблетках на ночь 2 таблетки,нам показалось,что помог,но мама говорит не особо.С него спутанная речь и очень вялая.
7.Уколы трамадол 1 ампула на ночь,говорит,что тоже не помогает,но она спит с него.В течение дня после ночного укола речь очень спутанная,нервозное состояние.
Были у врача,врач назначила
1. прегабалин (лирика ) по 75 мг 2 раза в сутки,потом увеличить до 300 мг в сутки.
2. просидол 20 мг до 3-4 раз в день.
3. позже переводить на таргин 10/5 мг или морфин таблетки от 10 до 30 мг в сутки постепенно либо морфин 1% уколы,начать с 0,5 мг на ночь.
Из того,что сейчас принимает мама:
1. дексаметазон 8мг/сутки
2. омез по одной табл в день
3. фолиевая кислота
4. фраксипарин 0,3 мг через день ( назначила кардиолог )
5. капельницу золендроновую кислоту делали на прошлой недели.
Лирику вчера дали одну таблетку 75 мг на ночь,мама спала,но сказала,что болело. Просидол чтобы получить нужно встать в очередь,сказали это будет не раньше марта.Сами понимаете столько времени у нас нет.Вместо него предложили промедол.(сказали,что это аналог).
Хотела бы уточнить:
1.Какие уколы можно делать вместе с лирикой?и можно ли делать димедрол?
2.Чем мы можем заменить просидол?
3. Может быть вы посоветуете еще какие-то обезболивания?
4. Не хочется пока начинать с морфина.И вообще можно ли в дальнейшем колоть его,если у мамы рак легких и сильная отдышка?
5. Тут на форуме пишут про Преднизолон.Стоит ли его попробовать чтобы облегчить состояние?
Заранее спасибо за ответ.Очень надеюсь на вашу помощь!
Юрий Николаевич › 01.02.2018, 22:56 #9
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