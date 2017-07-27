Чем усилить обезбаливающий эффект трамадола?

Юрий Николаевич › 01.02.2018, 22:56 #9

Сообщение от %1$s писала: Здравствуйте, Марк Азриэльевич!

У моей мамы С 34 Перефирический рак нижней доли правого легкого lV

ст T2dN2M1,мтс в кости,лимфоузлы,надпочечник,головной мозг,печень. Диагноз был поставлен в октябре 2014 года. Отрицательная динамика началась примерно с января 2017 года. По данным последнего кт легких в ноябре 2017 в плевральной полости обнаружено большое количество жидкости.(с сентября по ноябрь откачивали 3 раза по 1,5-2 литра,после чего сделали курс химиотерапии препаратом Алимта,количество жидкости уменьшилось).На данный момент мучает отдышка и боли. Днем болит,но более менее терпимо,днем практически не обезболиваем.К вечеру начинаются боли.

Пробовали:

1. Диклофенак (уменьшает боль на несколько часов,но не всегда )

2. Кеторол (2 ампулы уменьшает боль,но полностью не снимает)

3. Димедрол анальгин папаверин на ночь (после них спит часа 4,но говорит,что болит )

4. Ибуброфен по 2 табл пьет иногда.(немного притупляет боль )

5. Ксефокам утром и вечером по одной таблетке пробовали,не помогает.

6. Трамал в таблетках на ночь 2 таблетки,нам показалось,что помог,но мама говорит не особо.С него спутанная речь и очень вялая.

7.Уколы трамадол 1 ампула на ночь,говорит,что тоже не помогает,но она спит с него.В течение дня после ночного укола речь очень спутанная,нервозное состояние.

Были у врача,врач назначила

1. прегабалин (лирика ) по 75 мг 2 раза в сутки,потом увеличить до 300 мг в сутки.

2. просидол 20 мг до 3-4 раз в день.

3. позже переводить на таргин 10/5 мг или морфин таблетки от 10 до 30 мг в сутки постепенно либо морфин 1% уколы,начать с 0,5 мг на ночь.

Из того,что сейчас принимает мама:

1. дексаметазон 8мг/сутки

2. омез по одной табл в день

3. фолиевая кислота

4. фраксипарин 0,3 мг через день ( назначила кардиолог )

5. капельницу золендроновую кислоту делали на прошлой недели.



Лирику вчера дали одну таблетку 75 мг на ночь,мама спала,но сказала,что болело. Просидол чтобы получить нужно встать в очередь,сказали это будет не раньше марта.Сами понимаете столько времени у нас нет.Вместо него предложили промедол.(сказали,что это аналог).

Хотела бы уточнить:

1.Какие уколы можно делать вместе с лирикой?и можно ли делать димедрол?

2.Чем мы можем заменить просидол?

3. Может быть вы посоветуете еще какие-то обезболивания?

4. Не хочется пока начинать с морфина.И вообще можно ли в дальнейшем колоть его,если у мамы рак легких и сильная отдышка?

5. Тут на форуме пишут про Преднизолон.Стоит ли его попробовать чтобы облегчить состояние?

Заранее спасибо за ответ.Очень надеюсь на вашу помощь!

Добавлено через 6 минут

Марк Азриелевич тут уже давно не появляется, он бывает на Онкосети, да и то по праздникам, мне лично такие консультации не подходят!В теме выше моя схема уколов папе, обезболиваю его уже 12 месяцев скоро, в основном удачно, ничего почти не болит, хотя у папы 4 стадия с метастазами в костях везде. Вы столько много пробовали, но главный секрет - этосначала реже, потом чаще, после - переходить на более сильное. От лёгких к сильным препаратам, от таблеток к уколам., уколы эффективнее...Одышку и метастатический кашель папе убрал первый же сеанс химиотерапии и уже год не возвращался...зато именно после химии проявились сильнейшие боли, которые снимаем обезболивающими по схеме, сейчас уже на Морфине...К тому же всегда можно обратиться в хосписное отделение по месту жительства, где врач поможет Вам подобрать терапию, соответственно диагнозу и стадии ракаДексаметазон врачи не советуют более 5 дней, Кеторол, Кетанов, Наклофен можно дольше, смотрите инструкцию, но тоже в конце-концов они убивают поджелудку онкобольного. И комбинируйте, например, долгое время папе помогал Анальгин с Димедролом в одном шприце 9-21 час и Наклофен 11-23 часа, потом те же препараты, но в сочетании с Трамадолом, сначала 9-21, потом 9-15-21, потом - 9-15-21-3 от таблеток, к уколам постепенно